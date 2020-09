Joelma Coutinho (41), é professora, assistente social e uma mulher de muita fé. Nascida em Campo Grande, se mudou para Corguinho aos 26 anos, onde construiu sua família e mora até hoje. Joelma sabe muito bem como é viver num município pequeno, com pouco mais de cinco mil habitantes e que tem um povo simples, porém esperançoso, para manter-se firme e forte no propósito de construir uma cidade cada vez melhor.

Joelma tem um longo trabalho frente ao município e luta pelos direitos sociais da família, trazendo consigo uma carreira de muitos desafios como também várias conquistas.

FAMÍLIA

Joelma se mudou para Corguinho em 2005, onde conheceu Francisco de Assis Alves, carinhosamente conhecido por Chico, com quem se casou e construiu uma família. Atualmente tem três filhos.

Segundo Joelma, a vida vem lhe proporcionando muitas coisas boas, o que a torna uma mulher satisfeita e agora com vontade de fazer mais pelo povo de sua cidade, com projetos voltados à família. “Quero fazer mais a cada dia, tenho a certeza de que posso fazer e sei que tudo vai dar certo”, comentou.

CARREIRA

Joelma foi coordenadora do CRAS em 2008, passando no concurso público para Assistente Social em 2010. Foi candidata a vereadora pelo município nas eleições de 2012.

Com um perfil de mulher vencedora, Joelma é conhecidíssima na cidade por ser de uma mulher cristã e de muita fé.

Ela conta ainda que já foi chefe de gabinete e Secretaria Municipal e que de 2006 a 2017 foi professora da Anhanguera. Hoje é tutora de Serviço Social.

“Sou uma pessoa com propósitos e sempre busco me aprimorar no que faço, não importa como, mais sei que tenho Deus ao meu lado e isso me torna forte o suficiente, sou batalhadora, guerreira e ao mesmo tempo uma mulher sensível, tenho muita fé e a esperança de poder ajudar as pessoas dessa maravilhosa cidade que me acolheu”, finalizou.

Joelma é Diaconisa na igreja Assembleia de Deus Mato Grosso do Sul.