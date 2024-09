Corinthians contrata Memphis Depay

A contratação de Memphis Depay pelo Corinthians é um grande golpe de marketing e futebolístico para o clube. O atacante holandês, que assinou até o fim de 2026, será o 19º reforço do Timão em 2024. O investimento de R$ 70 milhões será parcialmente coberto pela patrocinadora máster, o que promete elevar a visibilidade e o desempenho do time. Depay deve chegar em São Paulo no final de semana para exames e assinatura do contrato.

A negociação foi bem estruturada, envolvendo não apenas o departamento de futebol, mas também aspectos de marketing, o que demonstra uma abordagem estratégica por parte da diretoria corintiana.

A chegada de Depay poderá não apenas reforçar o ataque do Corinthians, mas também trazer um novo patamar de popularidade ao clube, ajudando a atrair novos patrocinadores e fãs. Será interessante acompanhar como ele se adapta ao futebol brasileiro e como contribui para os objetivos do Corinthians nos próximos anos.