Corinthians decepciona na estreia da Copa do Brasil e perde para o Remo: 2 a 0

Nesta quarta-feira, Remo e Corinthians fizeram o jogo da ida da terceira fase da Copa do Brasil. Em duelo disputado no Mangueirão, vitória dos paraenses sobre os paulistas por 2 a 0. Os gols marcados por Richard Franco e Muriqui.

O Remo abriu o placar ainda nos primeiros minutos do jogo, quando Richard Franco soube aproveitar rebote de Cássio. Na segunda etapa, a jogada se repetiu, mas acabou com gol de cabeça de Muriqui, livre no segundo pau.

As equipes voltam a se enfrentar no dia 26 de abril, na Neo Química Arena, no jogo que define o classificado à próxima fase da competição.

Mistão corinthiano

O técnico Marcelo Cabo escalou o Remo com Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Ferreira e Leonan; Richard Franco, Anderson Uchôa, Galdezani e Pablo Roberto; Pedro Vitor e Muriqui.

Fernando Lázaro, por sua vez, promoveu uma série de alterações no time do Corinthians, que iniciou com Cássio; Du Queiroz, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Maycon, Paulinho, Giuliano e Adson; Pedro e Yuri Alberto.

Primeira oportunidade

A partida marcou a estreia do jovem Pedro, de 17 anos, como titular do elenco profissional do Corinthians. O garoto ocupou o lado esquerdo do ataque alvinegro, deixando Yuri Alberto e Paulinho, centralizados, à frente.

Foi ele, inclusive, o principal núcleo das jogadas do Corinthians no primeiro tempo. Não foram poucas as vezes que o garoto criou situações de ataque para a equipe, inclusive em um lindo passe para Yuri Alberto, que acabou com desarme próximo ao gol.

Outra estreia do Corinthians no jogo foi a do atacante Chrystian Barletta. Ele entrou no segundo tempo no lugar de Giuliano e ocupou o lado direito do ataque.

Remo dominou o primeiro tempo

O duelo no Mangueirão iniciou com bastante intensidade, sobretudo pelo lado do Remo, impulsionado pela multidão presente nas arquibancadas. Ainda com cinco minutos, Muriqui recebeu cruzamento nas costas de Bruno Méndez e cabeceou com muito perigo. Poucos minutos depois, Richard Franco abriu o placar após rebote de Cássio.

Após abrir o placar, Richard Franco ainda ficou perto de marcar em outras duas oportunidades antes do final do primeiro tempo. O jogador do time mandante, em dois lances seguidos, acertou a trave defendida pelo goleiro Cássio.

O Corinthians, por sua vez, parecia não ter o controle do meio de campo. O losango com Maycon, Paulinho, Giuliano e Adson foi presa fácil da imposição do Remo, que colecionou roubadas de bola e transições em velocidade.

Filme repetido na segunda etapa

Para a segunda etapa, o técnico Fernando Lázaro promoveu três alterações na equipe, enquanto o Remo retornou com a mesma formação. No Timão, Róger Guedes, Fausto Vera e Fagner entraram nos lugares de Pedro, Adson e Maycon.

Apesar da equipe esboçar uma melhora nos primeiros minutos, quando quase empatou com Róger Guedes, a resposta mais objetiva veio pelo lado do Remo. Aos 15 minutos, Lucas Mendes recebeu pelo lado direito e cruzou com perfeição para Muriqui, sozinho, ampliar para o time paraense.

Os minutos seguintes foram de muita morosidade do Corinthians, e de um Remo ainda mais ligado no jogo. Não é um equívoco dizer que o terceiro gol do Remo ficou mais próximo do que o primeiro do Timão

Agenda

O Remo volta a campo nesse sábado, quando visita o Caeté pelas quartas de final do Parazão. O duelo acontece às 18h.

Já o Corinthians volta suas atenções para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, o Timão enfrenta o Cruzeiro, na Neo Química Arena, às 16h.