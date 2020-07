SÃO PAULO/SP – Em jogo que teve o goleiro Cássio, como destaque o Corinthians derrotou o Palmeiras por 1 a 0, em partida realizada ontem à noite, no Estádio Itaquera. O gol foi marcado por Gil (Foto acima), no início do primeiro tempo. Ele marcou de cabeça, após cobrança de escanteio da direita.

Mas apesar da vitória, o time de Tiago Nunes só poderá se classificar para a segunda fase se o Botafogo derrotar o Guarani, em jogo que acontece nesta quinta-feira (23), em Ribeirão Preto. Se o time de Campinas vencer o Corinthians dá adeus ao Paulistão 2020.

O Timão está na terceira posição do Grupo D, com 14 pontos, mas fica distante de um possível rebaixamento no torneio estadual.

O Verdão, por sua vez, entrou em campo já classificado, devido a vitória da Ponte Preta sobre o Novorizontino, um pouco mais cedo. O time do técnico Wanderley Luxemburgo segue na segunda colocação do Grupo B com 19 pontos. O Santo André é líder da chave, com 20.

OUTROS RESULTADOS

Ituano 0 x 0 Ferroviária

Ponte Preta 2 x 0 Novo Horizontino

Santos 1 x 1 Santo Andre

JOGOS DE HOJE

Água Santa x Mirassol

Inter de Limeira x Oeste

Botafogo-SP x Guarani