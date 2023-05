Corinthians deve ter jovem titular e outras mudanças para enfrentar o São Paulo 

O Corinthians deve ter mudanças na escalação para encarar o São Paulo, neste domingo (14), pelo Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para às 16h (de Brasília) na Neo Química Arena.

Na atividade deste sábado (13), no CT Joaquim Grava, Luxemburgo promoveu quatro alterações no time titular em relação ao que encarou o Botafogo, nessa quinta. Roni, Fábio Santos, Matheus Araújo e Adson estiveram com os reservas.

Um provável Corinthians para enfrentar o São Paulo tem Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Bidu; Fausto, Maycon e Giuliano; Guedes, Wesley e Yuri.

Chama a atenção a opção de Luxemburgo pelo garoto Wesley como titular. O jovem de 18 foi relacionado pela primeira vez com o treinador na última partida e teve boa, porém curta, participação.

Corinthians e São Paulo entram em campo com um tabu histórico em jogo. Em 16 partidas disputadas na Neo Quimica Arena, o Tricolor nunca saiu vencedor.