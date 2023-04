Corinthians é o pior visitante entre clubes da Série A em 2023

O Corinthians largou atrás na terceira fase da Copa do Brasil ao ser superado pelo Remo, por 2 a 0, no Mangueirão. O resultado, ainda que surpreendente, não promove nada diferente das más estatísticas do Timão como visitante nesta temporada.

Em 2023, Corinthians é o clube da Série A do Campeonato Brasileiro com o pior aproveitamento como visitante. Em oito jogos disputados fora da Neo Química Arena, são três empates, três derrotas e apenas duas vitórias.

Os triunfos se deram apenas contra o São Paulo, pelo Paulistão, e Liverpool (URU), pela Libertadores. A equipe ficou no empate nos duelos contra Portuguesa, Inter de Limeira e Santos e acabou derrotada por Red Bull Bragantino, São Bernardo e Remo.

Os números apontam um aproveitamento alvinegro de apenas 37,5% dos pontos disputados. A situação é bastante diferente na Neo Química Arena, onde neste ano o Corinthians conquistou 80% dos pontos que disputou.