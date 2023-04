Corinthians está a uma vitória da liderança isolada na Libertadores

Em confronto direto com o segundo do grupo, o Argentino Juniors, uma vitória isolaria o Corinthians na liderança do grupo. A partida da Libertadores de 2023 será em Itaquera, às 21h30, desta quarta-feira (18), pela Libertadores.

Recuperado após uma pancada no olho contra o Cruzeiro, no Brasileiro, o meia Giuliano está relacionado.

A equipe de Fernando Lázaro tem desempenho variado. O mesmo time que estreou bem com vitórias na Libertadores e Brasileirão fez um jogo fraco contra o Remo, no Pará, que acabou em derrota na primeira partida da Copa do Brasil.

O Grupo “E” é do Corinthians?

Após a vitória inicial por 3×0 contra o Liverpool, no Uruguai, o Corinthians ficou em situação mais confortável. Basta vencer o jogo em casa, num confronto direto, contra o Argentino Juniors, segundo colocado, para se isolar na liderança do Grupo E.

Entre os brasileiros, somente o time paulista e o Fluminense (do Grupo D) estão mais adiante, os demais brigam para permanecer no topo.

Uns vão, outros não

Fernando Lázaro concluiu a lista de relacionados. O meia Giuliano está de volta após recuperação de lesão no olho.

Outra opção é promover a estreia do meia Chrystian Barletta para dar ritmo de jogo. Veja:

Relacionados para a partida contra o Argentinos Juniors! 🏴🏳️#VaiCorinthians pic.twitter.com/pJ4vvWoKHW — Corinthians (@Corinthians) April 18, 2023

O possível Corinthians será: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil, Fábio Santos; Roni, Fausto, Giuliano; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Há vários desfalques. Rafael Ramos, Caetano, Júnior Moraes, Gustavo Mosquito, Ruan Oliveira e Renato Augusto seguem em recuperação e estão fora do time.