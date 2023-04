Corinthians se aproxima da contratação de Roger Machado

Roger Machado será treinador do Corinthians. O treinador, que está desempregado desde setembro de 2022, foi procurado pelo Timão neste sábado e aceitou o projeto proposto pelo presidente Duilio Monteiro Alves. A informação foi publicada inicialmente pelo ge.globo e confirmada pela reportagem da Itatiaia.

O ex-treinador do Grêmio se tornou alvo do Corinthians após as recusas de Tite e Mano Menezes, tidos como primeiras opções do clube alvinegro. O primeiro manteve a ideia de não trabalhar no Brasil nesta temporada, enquanto o segundo reafirmou seu compromisso com o Internacional.

A expectativa é que Roger Machado estreie já nesta terça-feira, quando o Corinthians enfrenta o Independiente del Valle, do Equador, na Neo Química Arena. O jogo vale pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

Enquanto aguarda a chegada de Roger Machado, o Corinthians será comandado interinamente por Danilo Andrade, treinador da categoria Sub-20.