Corinthians terá conversa para definir futuro de Lázaro nesta quinta-feira

O Corinthians não bancou a permanência do técnico Fernando Lázaro no cargo após a derrota por 1 a 0 para o Argentinos Juniors, nesta quarta-feira (19), pela Libertadores. Logo após a partida, o gerente Alessandro Nunes conversou com a imprensa e falou sobre o futuro do cargo.

De início, o dirigente evitou cravar qualquer decisão ainda nesta quarta-feira. No entanto, uma conversa está marcada para a manhã de quinta-feira no CT Joaquim Grava para definir a sequência do trabalho.

Era impossível conversar muito, tamanha a dor de cabeça, cabisbaixos. Ele (Fernando Lázaro) foi para a coletiva, retornou, fechamos. Amanhã (20) a gente volta cedo, amanhã já é uma dinâmica natural chegar cedo, conversar, escutar o Fernando, ponderar o que a gente viu e tomar a melhor decisão. Alessandro Nunes, gerente de futebol do Corinthians

O Timão vive cenário de indefinição para seu próximo compromisso na temporada. Neste domingo, o Corinthians encara o Goiás, às 19 horas, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.