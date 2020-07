Jogo totalmente imprevisível e complicado. Esta é a definição perfeita para o confronto de hoje entre Corinthians e Red Bull Bragantino, no estádio Morumbi, a partir das 19 horas. Caso as equipes terminem o tempo normal empatadas, a decisão da vaga para semifinal irá para as penalidades.

São duas equipes que vem embalada na competição. De um lado o Timão vem de duas vitórias heroicas e do outro o Braga, detentor da melhor campanha no campeonato.

Corinthians terá os desfalques de Boselli e, provavelmente de Everaldo, mas terá dois reforços importantes para esta fase de mata-mata: Jô (foto acima), que finalmente foi inscrito e será titular, e Cantillo, que se recuperou da Covid-19 e deve ser opção no banco. Se vencer o timão deverá enfrentar o Mirassol, pois, neste caso, o Palmeiras terminará detentor da melhor campanha, e não poderá haver confronto com o Verdão.

Já o Red Bull Bragantino, dono da melhor campanha da primeira fase da competição, não deve ter muitas modificações em relação aos últimos jogos e o time titular tende a ser aquele que derrotou o São Paulo no Morumbi, mesmo palco do confronto desta quinta-feira. Entre os jogadores conhecidos estará Matheus Jesus, emprestado pelo Corinthians e que estará entre os 11 iniciais. Caso vença o jogo hoje, o Braga terminará com a melhor campanha do campeonato, e neste caso deverá enfrentar o vencedor de Santos e Ponte Preta, que também jogam hoje,