Corinthians volta atrás e não libera joia para Seleção no Mundial Sub-20

O Corinthians voltou atrás na decisão de liberar o jovem Pedro, de 17 anos, para disputa do Mundial Sub-20, neste mês de maio. Segundo apuração exclusiva da Itatiaia, a decisão foi tomada nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, na reapresentação do elenco corintiano após a derrota por 2 a 1 para o Independiente Del Valle, pela Libertadores.

O posicionamento do Corinthians é que Pedro se firmou como peça útil ao elenco e faria falta caso disputasse o torneio com a Seleção Sub-20. Caso convocado, em uma campanha de finalista da equipe nacional, o garoto perderia o total de 11 jogos do Timão em um período decisivo para o resto da temporada.

Inicialmente, o Corinthians via o Mundial Sub-20 como um bom meio para valorizar Pedro de olho no mercado externo. Até por isso, antes da divulgação da lista, o clube já havia sinalizado positivamente sua liberação à CBF.

Os outros dois corinthianos convocados, o meia Guilherme Biro e o atacante Giovane, respectivamente, seguem normalmente com a Seleção Sub-20. Os atletas se apresentam à Granja Comary no dia 8 de maio e fazem a estreia pelo Mundial 12 dias depois.

Pedro disputou o Sul-Americano Sub-20 com a Seleção e retornou bastante valorizado ao Corinthians. O jovem perdeu os duelos contra Remo e Palmeiras por lesão, mas retornou e foi utilizado nessa terça-feira, na derrota para o Independiente Del Valle.