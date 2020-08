Será o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, hoje (5), a partir das 21h30 (horário Brasília) no estádio Itaquera, em São Paulo. De um lado o Corinthians, comandado pelo técnico Tiago Nunes, tenta o tetracampeonato do Paulistão e conta a façanha de 4 vitórias seguidas e sem sofrer gol no atual certame,

Do outro lado o Palmeiras, do Técnico Wanderley Luxemburgo, detentor da melhor campanha, com 28 pontos, em 12 jogos, e 66,66% de aproveitamento. A equipe amarga onze anos sem o título estadual. Porém, são equipes embaladas pela seqüência de vitórias. A última final entre os dois times, em 2018, e foi marcada por polêmica e que só terminou nos tribunais, com Corinthians campeão

Para hoje, as duas equipes estão praticamente completas. No Timão, embalado por quatro vitórias, deve repetir a escalação pelo terceiro jogo seguido, algo que ainda não aconteceu nesta temporada. Recuperado de Covid-19, o volante Victor Cantillo deve voltar a ser relacionado e começar no banco de reservas.

No Verdão, a equipe vem três vitórias seguidas, a mais convincente exatamente na semifinal, contra a Ponte Preta, quando Luxemburgo repetiu o time de um jogo para o outro. Desta vez, isso não será possível, porque o zagueiro Felipe Melo sofreu uma lesão na coxa esquerda e deverá dar lugar a Luan. Por outro lado, o Palmeiras também deve ter o reforço de Matías Viña. O lateral-esquerdo foi baixa desde que sofreu uma concussão justamente em Itaquera.