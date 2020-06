Os casos de infecção pelo novo coronavírus têm aumentado consideravelmente em Mato Grosso do Sul. Na mesma proporção tem crescido a preocupação do Comitê Estadual do Fórum do Judiciário para a Saúde do TJMS, sob a coordenação do Des. Nélio Stábile.

Para auxiliar no combate, cuidados e prevenção à Covid-19, é importante reforçar quais são as pequenas atitudes a serem tomadas que podem evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Confira algumas dicas:

– Lave as mãos com frequência, com água e sabão. Antes de colocar e tirar a máscara facial, antes e depois de comer, ao chegar em casa, são algumas das situações em que esse ato deve ser tornar um hábito;

– Higienize as mãos com álcool em gel 70%. Embora muito útil, o álcool em gel deve ser utilizado quando não for possível lavar as mãos com água e sabão. O excesso de álcool em gel pode causar o ressecamento da pele e reduzir sua proteção natural;

– Evite tocar olhos, nariz e a boca com as mãos, principalmente quando estas não estiverem lavadas. Se tocá-los, lave sempre a mão com água e sabão;

– Não compartilhe objetos de uso pessoal como pratos, talheres, copos e toalhas;

– Evite aglomerações e mantenha os locais sempre ventilados;

– Se apresentar sintomas da doença, evite contato físico com outras pessoas. Se possível, fique em casa até melhorar. Observe atentamente os sinais de seu corpo e, caso haja piora dos sintomas e suspeita de Covid-19, procure atendimento médico.