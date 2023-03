A retomada das invasões de terras no Mato Grosso do Sul por membros de movimentos dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL), tem mobilizado várias ações por parte do deputado Coronel David (PL).

E como presidente da Frente Parlamentar de Defesa do Direito de Propriedade, o parlamentar participou, na manhã desta quarta-feira (15), de reunião com o presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio, Márcio Fernandes (MDB), e membros permanentes dessas Frentes, onde foi assinado ofício endereçado à Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, para que seja colocado no orçamento do ano que vem recursos destinados à indenização de proprietários de áreas invadidas no MS. “Esta é uma das formas que a Assembleia Legislativa está trabalhando para que possamos minimizar e acabar com esse problema aqui no Mato Grosso do Sul”, enfatizou Coronel David.

Entre as ações já tomadas pelo parlamentar está o requerimento ao secretário de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), Antônio Carlos Videira, de informações sobre a existência de inquérito policial para identificar os financiadores dessas ações criminosas. “Afinal, o direito à propriedade é garantido pela Constituição Federal”, lembra o deputado. “E não podemos admitir que crimes continuem a ser cometidos. Por isso, vamos atuar fortemente para que essas pessoas sejam identificadas e punidas na forma da lei. Aqui no Mato Grosso do Sul tem que haver segurança jurídica e, sobretudo, respeito ao direito de propriedade’’.