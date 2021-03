O parlamentar esteve em Rio Verde e conversou com o ministro Gilson Machado por telefone

O deputado estadual Coronel David (sem partido) agradeceu ao Ministro do Turismo Gilson Machado, nesta sexta-feira (12), pela parceria no avanço para fomentar e dar mais destaque ao turismo gerando emprego e renda através da revitalização dos pontos turísticos na região norte de Mato Grosso do Sul.

O parlamentar esteve em Rio Verde com o suplente de senador e gerente de projetos da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Rodolfo Nogueira, o prefeito e o vice da cidade, José de Oliveira, Réus Fornari, além do vice-prefeito de Sonora, Valter Rodrigues de Almeida e vereadores do município.

Após conversa com o ministro por telefone, Coronel David destacou a parceria que vai beneficiar não só os sul-mato-grossenses, mas todos os turistas do Brasil e do mundo que escolhem Mato Grosso do Sul para vislumbrar a essência da verdadeira natureza. Ele convidou o representante do turismo no Brasil para conhecer as belezas do Estado.

“Eu quero dizer da nossa alegria em conversar com o ministro Gildo novamente, vamos fazer uma agenda para que ele possa vir ao nosso Estado, junto com o Rodolfo Nogueira e o governador com quem eu falei ontem, para que ele (ministro) possa conhecer a beleza do nosso Estado”, disse o deputado.

Por telefone, o ministro bem receptivo conversou também com os prefeitos das cidades e para Rodolfo Nogueira se prontificou em visitar os municípios de Rio Verde e Sonora. Além disso, deixou seu gabinete à disposição para novas conversas e ideias em benefício do Mato Grosso do Sul.

Beleza Natural- Rio Verde é uma das mais belas cidades de Mato Grosso do Sul e tem tido destaque para o turismo como uma das principais. Com mais de 19 mil habitantes, o município é referência em turismo e aventura para quem gosta, mas também de muito sossego para quem necessita.

A cidade, reúne numerosas atrações como cachoeiras e rios, conta com pousadas, fazendas e balneários onde é possível apreciar a natureza nas mais belas paisagens. Além da gastronomia típica, a hospitalidade é marcante. O município conserva ar interiorano é lugar certo para quem valoriza a qualidade de vida e tranquilidade. São muitos os encantos dessa região repleta de belezas naturais e cenários deslumbrantes.