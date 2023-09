Coronel David cobra aumento do efetivo da PM em São Gabriel do Oeste

O deputado estadual Coronel David (PL) solicitou ao governo do Estado a disponibilização de uma viatura ao Batalhão da Polícia Militar de São Gabriel do Oeste (MS), bem como o aumento do efetivo policial na cidade. O pedido foi apresentado por meio de indicação, na sessão plenária desta terça-feira (12), na Assembleia Legislativa.

A solicitação atende aos ofícios encaminhados pelo presidente do Diretório Municipal Partido Liberal (PL), Erocy Antonio Scaini, e do presidente da Acisga (Associação Empresarial de São Gabriel Do Oeste), Jacir Malacarne.

São Gabriel do Oeste figura entre os municípios com maior crescimento populacional do Estado tendo aproximadamente 28 mil habitantes, sendo necessária a ampliação de investimentos na área da segurança pública frente ao aumento no número de roubos e furtos, além de outras práticas criminosas registradas na região.

“O aumento de efetivo para 12ª CIPM, bem como o envio de mais uma viatura, se faz necessário para que os bravos profissionais ali lotados possam trabalhar sem sobrecarga na tropa, e assim, continuar o brilhante trabalho em prol da segurança pública, promovendo o bem-estar dos moradores”, explica o deputado. “A população pode contar com nossa intermediação junto à Secretaria de Justiça e Segurança Pública e ao Comando Geral da PM para o reforço na segurança pública de São Gabriel do Oeste.”

O pedido foi encaminhado ao governador, Eduardo Riedel, ao secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, e ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, Renato dos Anjos Garnes.