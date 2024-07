Coronel David considera que atentado contra Trump e a facada em Bolsonaro são exemplos de ataques à democracia

O recente atentado a tiros sofrido pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante um comício de sua campanha eleitoral nos Estados Unidos, gerou uma onda de reações no Brasil, especialmente entre figuras políticas conservadoras aqui no Mato Grosso do Sul. O deputado estadual Coronel David (PL), conhecido por sua postura firme em defesa dos valores de direita, expressou seu repúdio ao ataque e fez duras críticas à extrema-esquerda.

O parlamentar destacou que a tentativa de assassinato de Trump não é um caso isolado, mas sim parte de um padrão de ataques contra figuras conservadoras ao redor do mundo. Ele relembrou o atentado a faca sofrido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018, durante a corrida presidencial no Brasil, como um exemplo recente dessa perseguição.

Para Coronel David, o atentado contra Trump é visto como um impulso à candidatura do republicano e reforça a perseguição violenta contra políticos de direita. “O atentado contra Trump, tal como o que aconteceu contra Bolsonaro em 2018, tende a impulsionar o favoritismo do candidato republicano. Dará a Trump, assim como ocorreu com Bolsonaro, condições para dominar a agenda da disputa e modular seu discurso”, disse o deputado.

O dramático episódio da corrida presidencial americana afetará o cenário político brasileiro, favorecendo a tese de perseguição à oposição. Assim como Bolsonaro, Trump atribuiu sua sobrevivência ao atentado a um “milagre de Deus”, fortalecendo ainda mais a imagem de resistência e combate ao establishment que ambos cultivam entre seus apoiadores.

“A extrema-esquerda demoniza as lideranças da direita com mentiras e calúnias. Aqui no Brasil, rotularam Bolsonaro de inimigo da democracia, de genocida, de miliciano, uma mentira mais absurda que a outra”, afirmou o deputado.

Segundo Coronel David, essa demonização tem o objetivo de enfraquecer líderes conservadores e impedir seu sucesso nas urnas. “É uma tática covarde que visa minar a confiança do público nesses líderes, distorcendo a realidade e criando uma narrativa de ódio e violência contra eles”, disse.

O deputado também ressaltou a necessidade de proteger a integridade do processo democrático e de garantir a segurança dos candidatos, independentemente de sua orientação política. “Ataques como o sofrido por Trump e Bolsonaro são ataques à democracia e à vontade do povo. Precisamos nos unir contra essa violência e garantir que nossos líderes possam competir em um ambiente justo e seguro”, concluiu Coronel David.