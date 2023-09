Coronel David cresce em pesquisa e lidera corrida para prefeito da Capital entre candidatos da direita

O deputado estadual aparece à frente do ex-deputado estadual Capitão Contar, que foi candidato a governador pelo PRTB.

Na terceira pesquisa do Instituto Ranking Brasil Inteligência sobre a intenção de votos para a Prefeitura de Campo Grande em 2024, divulgada nesta segunda-feira (18/09) e realizada no período de 10 a 16 de setembro deste ano, o deputado estadual Coronel David (PL) cresceu no levantamento e, agora, lidera a corrida para o cargo entre os candidatos da direita.

Na pesquisa estimulada 1, que teve 13 nomes sugeridos pelos entrevistadores, o deputado estadual Coronel David alcançou 3,2%, ou seja, 0,2 ponto percentual a mais que a de julho (3%) e 1,2 ponto percentual acima do levantamento de abril (2%), ficando à frente do ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB), que obteve 3%, o que representa 0,25 ponto percentual a menos que a de julho (3,25%) e o mesmo percentual que a de abril (3%).

Além disso, o parlamentar do PL também superou o advogado Beto Figueiró (PRTB), que conseguiu 1%, ou seja, 0,75 ponto percentual a mais do que a de julho (0,25%), sendo que não foi citado na de abril. Coronel David ainda está bem à frente do deputado federal Marcos Pollon (PL-MS), que teve 0,8%, ou seja, 0,05 percentual acima da anterior (0,75%) e 0,95 a menos que a de abril (1,75%), e Rodrigo Lins (Democracia Cristã), que recebeu 0,15%, sendo que ele também não foi citado nas anteriores.

Apesar de não se declarar oficialmente como candidato, Coronel David continua crescendo nas pesquisas entre os candidatos da direita e até já superou Capitão Contar, que foi candidato a governador nas eleições passadas, chegando ao 2º turno, quando foi derrotado pelo governador Eduardo Riedel (PSDB). Um desempenho considerável, ainda mais para um concorrente que não se colocou na disputa para o cargo de prefeito da Capital.

Outros cenários

O Instituto Ranking Brasil Inteligência ainda simulou outros cenários e o deputado estadual Coronel David também não se saiu mal, ficando em 4º, com 5,5%, perdendo para o deputado estadual Lucas de Lima (PDT), com 16,5%, para a prefeita Adriane Lopes (PP), com 14,2%, e para o deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS), com 12,7%, mas superando a deputada federal Camila Jara (PT-MS), com 5,2%.

Em outro cenário, Coronel David ficou em 3º, com 6%, perdendo para a prefeita Adriane Lopes, com 17,5%, e para o deputado federal Beto Pereira, com 15,4%, mas à frente da deputada federal Camila Jara, com 5,6%, e do advogado Beto Figueiró, com 2,1%.

Rejeição

Na pesquisa de rejeição, o deputado estadual Coronel David tem um dos menores índices, 2,5%, ficando bem atrás do ex-governador André Puccinelli (MDB), com 24,5%, do deputado estadual Zeca do PT, com 14%, do ex-deputado estadual Capitão Contar, com 13,1%, da prefeita Adriane Lopes, com 7%, do deputado federal Beto Pereira, com 5,2%, do ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta (União Brasil), com 4,4%, do deputado federal Marcos Pollon, com 3,3%, e da ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), com 3%.

Coronel David só perde para o deputado estadual Lucas de Lima, com 2,2%, para Rodrigo Lins, com 1,6%, para o advogado Beto Figueiró, com 1,2%, e para o deputado estadual Pedrossian Neto (PSD).

O Instituto Ranking Brasil Inteligência realizou 2.000 entrevistas presenciais em todas as regiões de Campo Grande, ouvindo moradores residentes com 16 anos ou mais de idade. A pesquisa é do tipo quantitativa, por amostragem, com aplicação de questionário estruturado em entrevistas com abordagem pessoal em ponto de fluxo populacional e domiciliar, tendo intervalo de confiança de 95% e a margem de erro máxima estimada foi de 2,75% para mais ou para menos.