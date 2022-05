Durante sessão ordinária desta quarta-feira (18) o deputado estadual Coronel David (PL) fez o uso da palavra em resposta às falas de baixo calão proferidas pelo deputado Pedro Kemp (PT) durante uma calorosa discussão com o deputado João Henrique Catan (PL), onde o mesmo ao criticar o colega e pedir que fosse respeitado o regimento da Casa de Leis, acabou desrespeitando e acusou o presidente Jair Bolsonaro de fascismo.

“Gostaria que vossa excelência cumprisse à risca daquilo que também fala quando critica outras pessoas e outros deputados, pois o senhor julgou o deputado João Henrique (PL) de falar sobre o comunismo, mas vossa excelência subiu aí agora e falou sobre fascimo atribuindo ao presidente Jair Bolsonaro. Hipocrisia é o senhor falar isso. O que vale para um tem que valer para outro. O senhor não é melhor deputado que ninguém aqui dentro. Então o que o senhor fala, vai ter que ouvir também. Espero que vossa excelência mantenha a calma e a seriedade que se busca de um parlamentar que representa a população do nosso Estado e não fale mais hipocrisia”, frisou Coronel David.

O parlamentar ainda concluiu seu discurso solicitando ao presidente da Casa de Leis que os palavrões ditos por Pedro Kemp fossem retirados dos anais da casa em respeito aos sul-mato-grossenses.

Após as discussões, os deputados aprovaram em redação final o com 15 votos favoráveis e 5 contrários, o Projeto de Lei, em parceria com o deputado estadual João Henrique Catan (PL), reconhecendo os CACs (colecionadores, atiradores e caçadores) como atividade de risco. A proposta segue agora para sanção do Governo do Estado.