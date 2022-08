Após acusações do parlamentar petista Pedro Kemp, de que haveria interesse de golpe arquitetado, supostamente, pelo Governo Federal, o Deputado Coronel David (PL) solicitou a palavra para fazer suas considerações sobre as afirmações do colega de plenário. “O Senhor, ontem (22.08), assistiu a inquisição feita contra o Presidente Bolsonaro. Um entrevistador com muita gana no presidente, o pressionou por várias vezes para que ele assumisse frente a milhões de pessoas, que vai cumprir o resultado da eleição. Ele foi muito claro em falar que vai cumprir como democrata que ele é”, afirmou Coronel David.

Em suas redes sociais , o parlamentar ainda reforçou a informação de que o chefe do executivo, Jair Bolsonaro, não trabalha fora da Constituição e que tem feito a melhor gestão frente aos problemas estruturais em que assumiu o cargo de presidente do Brasil. “Falar de golpe no governo Bolsonaro é disseminar desinformação, já que não existem fatos reais que deem embasamento a mais uma falácia. Falar de golpe, por qualquer grupo neste momento, é dar voz a narrativas que só desestabilizam o país. O governo Bolsonaro, que assumiu um Brasil desmantelado pela gestão esquerdista, teve de enfrentar uma pandemia sem precedentes e uma guerra internacional. Apesar de tudo e de todos, ele tem feito um trabalho excepcional, sempre respeitando as 4 linhas da Constituição. Os fatos mostram que o presidente luta pela liberdade e prosperidade de cada brasileiro. Sem sombra de dúvida ele vai fazer muito mais pelo Brasil neste próximo mandato”, enfatizou o parlamentar.

Parceria ideológica

O presidente Bolsonaro já destacou a parceria de longa data com o deputado Coronel David, desde a época em que ainda era deputado federal no Rio de Janeiro. “O Coronel David sempre esteve comigo desde o início, foi um dos primeiros a me apoiar e temos uma ideologia política muito próxima. Assim como eu, ele é uma pessoa preocupada com a segurança pública. Com ele visitei Dourados e o DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e vi de perto a verdadeira face dos problemas de fronteira no Brasil com o Paraguai. Podem ter certeza que vou buscar sempre alternativas eficientes para combater os crimes de fronteira no MS”, disse Bolsonaro.

Em ação conjunta de confiança e competência, Coronel David vem desempenhando seu mandato parlamentar alinhado com o governo federal, no objetivo de ter uma harmonia de trabalhos e resultados positivos para todos os sul-mato-grossenses.