Coronel David defende prestação de contas da Cassems do recurso de R$ 60 milhões encaminhado pelo governo do estado, e ao mesmo tempo pede informações da área de oncologia

Na busca por mais transparência nas ações desenvolvidas pela Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul), e para atender às reclamações dos servidores beneficiários, Coronel David (PL) apresentou na sessão plenária de quarta-feira, 23, um requerimento ao presidente da Cassems, Ricardo Ayache, solicitando informações relacionadas à área da oncologia.

O requerimento prevê um prazo de 15 dias, contados a partir do recebimento, para que sejam fornecidos à assembleia legislativa os dados e documentos comprobatórios, contratos, planilhas de valores dos serviços e produtos adquiridos de empresas e prestadores de serviços que atuam junto a entidade na área de oncologia.

“Desde que chegaram ao nosso conhecimento as dificuldades financeiras enfrentadas pela Cassems, imediatamente a assembleia legislativa se mobilizou para atuar em conjunto com o governo do estado na busca de alternativas que atendessem a entidade e, principalmente, o servidor, que se sentiu penalizado com a cobrança da taxa extra de 45 reais por dependente”, diz Coronel David. “A comissão de deputados, proposta por mim, foi fundamental na articulação do repasse de 60 milhões de reais proposto pelo governador Eduardo Riedel para que a Cassems equilibre as contas. Porém, a taxa paga pelo servidor foi reduzida em apenas 10 reais. O que queremos, e vamos lutar por isso, é a redução drástica ou a extinção dessa contribuição.”

Um dia antes, na sessão de terça-feira, 22, Coronel David assinou uma emenda ao projeto de lei encaminhado pelo Governo do Estado que autoriza o governador Eduardo Riedel a remeter para a Cassems o valor de 60 milhões de reais, e determina que, ao receber o recurso, a entidade, necessariamente, precisará prestar contas da aplicação do mesmo à Assembléia Legislativa e ao Tribunal de Contas do estado.

Coronel David defende que além da prestação de contas é necessário fazer com que esse dinheiro seja empregado na diminuição da contribuição do servidor. “Nós não podemos aceitar que de 60 milhões de reais encaminhados pelo governo do estado a redução na taxa seja de apenas 10 reais. Se não houver uma redução acentuada ou a extinção do valor da contribuição, dificilmente este projeto de lei será aprovado nesta casa.”

O parlamentar lembrou, ainda, que no encontro que teve com deputados, no dia 3 de agosto, o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, se colocou à disposição para atender todas as solicitações e questionamentos dos parlamentares sobre a gestão da entidade. ‘Vamos fiscalizar para que tudo seja feito com transparência, para que a população seja efetivamente atendida.”