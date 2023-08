Coronel David destina R$ 2 milhões em emendas parlamentares para municípios do MS

Deputado Coronel David (PL) participou na manhã de quarta-feira (16) da cerimônia de assinatura e liberação das Emendas Paramentares para o ano 2023.

O evento, realizado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, contou com a presença do governador Eduardo Riedel (PSDB), secretários de estado, prefeitos, vereadores e representantes de entidades beneficiadas pelas verbas parlamentares.

(Governador Eduardo Riedel e Deputado Coronel David)

Na ocasião, foram assinadas e liberadas emendas parlamentares no valor total de R$ 48 milhões, sendo R$ 2 milhões para cada deputado.

Emendas são propostas orçamentárias de execução obrigatória aprovadas pelos deputados estaduais para financiar políticas públicas em Mato Grosso do Sul, e são previstas legalmente na Constituição Estadual e Lei Orçamentária Anual 2023, destinadas a recursos que deverão contemplar ações nas áreas de Saúde, Assistência Social, Educação, Segurança Pública, Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação.

Este ano, 60% do valor das emendas serão destinados à saúde, ou seja, R$ 1,2 milhão para cada parlamentar, sendo o restante a outras pastas. As emendas da saúde serão feitas através de repasses imediatos dos recursos fundo a fundo (estadual e municipal). Assim, o recurso já entra diretamente na conta de cada município.

Para a área da saúde, Coronel David destinou emendas para os municípios de Jatei, Bodoquena, Ponta Porã, Ivinhema, Nova Andradina, Campo Grande, Aparecida do Taboado, São Gabriel, Três Lagoas, Terenos, Coronel Sapucaia, Rio Verde do Mato Grosso, Maracaju, Paranaíba, Sete Quedas, Figueirão, Costa Rica, Bandeirantes, Caarapó e Juti.

Para atender as demandas da assistência social, foram destinadas emendas para os municípios de Bataguassu, Iguatemi, Campo Grande, Itaporã, Alcinópolis, Amambai e Ivinhema.

E para a área de educação, foram destinadas emendas para Campo Grande e Amambai.

A presidente da Santa Casa de Campo Grande, Dra. Alir Terra, acompanhada de diretores da entidade, agradeceu a emenda destinada pelo Coronel David.

(Diretora-presidente da Santa Casa de Campo Grande, Dra. Alir Terra, e membros da diretoria da entidade com Coronel David)

“Eu quero agradecer o deputado Coronel David que tem olhado para a saúde das mulheres, em especial. Graças ao trabalho dele, temos hoje um ultrasson que a partir de sua instalação poderá fazer cirurgias intrauterinas em mulheres atendidas pelo SUS (Sistema Único de Saúde). E mais este aporte só mostra o quanto o deputado prestigia e se importa com a saúde dos sul-mato-grossenses. E é disso que nós precisamos, de parlamentares comprometidos com a saúde das pessoas.”

(Prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos, e deputado Coronel David)

“A gente recebe com muita alegria essa demonstração de amizade e afeto que Coronel David tem pela população de Ponta Porã”, diz o prefeito Eduardo Campos. “Antes da eleição ele já tinha feito esse compromisso, e estamos aqui hoje para honrar esse compromisso. E Ponta Porã saberá reconhecer essa ajuda importante que o deputado tem dado ao nosso município.”

(Coronel David e prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro)

Juliano Ferro, prefeito de Ivinhema fez questão de destacar a importância dos recursos que serão destinados à saúde, “Estes recursos são muito fundamentais para melhorar o atendimento à população”, disse.

(Primeira-dama e prefeito de Bandeirantes, Gustavo Sprotte, e Coronel David)

Bandeirantes foi outro município atendido por emenda do parlamentar. E o prefeito Gustavo Sprotte fez questão de salientar que ‘’diante do momento econômico difícil vivido pelo Brasil, esta emenda consolida o compromisso que o deputado tem mantido com Bandeirantes desde o primeiro mandato, e demonstra a confiança que ele tem no potencial do município.”

(Prefeito Maycol Queiroz e vereador Bodinho, de Paranaíba, e Coronel David)

O prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz, enalteceu a preocupação que Coronel David tem demonstrado não apenas com a saúde, mas com setores da cultura. “Este é um deputado que realmente atua em favor da população”, disse o prefeito.

Para o vereador Bodinho, de Paranaíba, a emenda destinada ao município pelo Coronel David vai atender uma área muito sensível da cidade. “A saúde é uma área que sempre precisa de recursos, e esta emenda será muito bem empregada para atender as muitas necessidades da população.”

(Geraldo Rolin, Secretário de Saúde, e Valdecir Malacarne, vice-prefeito de São Gabriel do Oeste, e Coronel David)

O secretário de saúde de São Gabriel do Oeste, Geraldo Rolin, lembrou que o município é referência para a região norte do estado, “e essas emendas do Coronel David, sempre parceiro do nosso município, têm beneficiado muito a nossa população”.

O vice-prefeito do município, Valdecir Malacarne, destacou a presença constante do deputado em São Gabriel do Oeste, e ressaltou que desde o primeiro mandato, o parlamentar vem destinando emendas ao município. “Com esses recursos pudemos atender a população com cadeira de rodas, muletas e cadeiras de banho. E fico muito feliz por mantermos essa parceria.”

(Coronel David e vereador Henrique Rezende, de Terenos)

O vereador Henrique Rezende, de Terenos, destacou a importância da parceria entre os deputados e os vereadores. “Somos muito gratos ao deputado Coronel David, que sempre tem um olhar muito atento às necessidades do nosso município. E quem mais se beneficia dessa parceria é a população de Terenos.”

Para Coronel David, investir em saúde, educação e bem estar social é pavimentar o futuro do estado. “Atender as necessidades da população e compreender o que é prioridade são o nosso desafio diário. E a destinação dessas emendas é o coroamento de todo um trabalho feito em parceria com prefeitos e vereadores, que têm em nosso gabinete as portas abertas para trazerem as demandas de seus municípios.”