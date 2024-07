Coronel David destina veículo para Apae de Alcinópolis ampliar atendimentos na educação especial

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Alcinópolis recebeu nesta sexta-feira (12) o veículo 0 km destinado à instituição por emenda parlamentar de autoria do deputado estadual, Coronel David (PL), que irá suprir necessidades da instituição no atendimento a pessoas com deficiência, além de contribuir com o transporte de estudantes e profissionais da educação especial, promovendo um serviço mais eficiente e humanizado para famílias em vulnerabilidade.

A diretora da entidade, Clélia Maria de Sousa, conta que a Apae dividia com o Cedeal (Centro de Educação Especial de Alcinópolis) uma Kombi Escolar antiga, que deveria ser utilizada exclusivamente para o transporte dos estudantes do Centro. A limitação do uso desse veículo gerava desafios para a instituição, “especialmente na logística de transporte de profissionais para atendimentos domiciliares, além de atividades administrativas em outros municípios.”

Já o presidente da Apae de Alcinópolis, Olivaldo Gomes Ferreira, explica que com a novo carro, a Apae poderá expandir a capacidade de atendimento, beneficiando diretamente 32 alunos com idade entre 4 e 64 anos, bem como seus familiares. “Essa iniciativa do Coronel David permitirá que a Apae realize visitas domiciliares, participe de capacitações, seminários e atividades em outros municípios, sem depender de caronas ou da cedência de automóveis da prefeitura.”

Além disso, o veículo vai proporcionar maior flexibilidade no transporte dos estudantes, especialmente em situações onde a Kombi já esteja em uso para viagens intermunicipais com outros grupos, um avanço que representa melhoria na qualidade e eficiência dos serviços prestados pela Apae, garantindo a continuidade do serviço totalmente gratuito oferecido pela instituição em Alcinópolis e região.

Ao anunciar a emenda, Coronel David ressaltou a importância de investir recursos que promovam a inclusão e o desenvolvimento de todas as pessoas, especialmente aquelas que dependem do suporte especializado da Apae. “Nosso objetivo é garantir que todos tenham acesso a um atendimento digno e de qualidade, contribuindo para uma sociedade mais justa e inclusiva”, comemora o parlamentar.