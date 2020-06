Após elencar uma série de ações realizadas pelo presidente Jair Bolsonaro o deputado Coronel David (sem partido) pôs fim a uma série de falácias dos colegas petistas que criticaram o presidente. “É um governo que não tem resquício de corrupção, a corrupção não faz parte do plano de governo do Jair Bolsonaro. Vossa excelência quando de forma bem educada que se manifesta ai nesse momento, mesmo fazendo uma crítica ao nosso governo, não pode esquecer que o partido do qual vossa excelência faz parte roubou a nação brasileira, roubou. Meteu a mão no bolso do brasileiro, e hoje nós infelizmente com o governo do Jair Bolsonaro temos que pagar aí vários pecados cometidos durante a administração do PT, mas com força, com fé e com honestidade vamos vencer”, afirmou em resposta aos colegas de parlamento.

David entre outras ações lembrou da sanção do projeto de lei de combate ao desperdício de alimentos permitindo aos estabelecimentos agora, de forma direta ou em parceria com entidades filantrópicas, de caridade, igrejas ou com o poder público de fazerem a doação às pessoas mais carentes. “É uma medida solidaria, nós estamos dando às pessoas carentes aqueles alimentos de estabelecimentos comerciais, como restaurantes, que hoje tem que jogar fora todo o alimento não consumido durante determinada refeição quando o Brasil tem milhões de pessoas que necessitam de pelo menos uma alimentação por dia e infelizmente não tem, então é mais uma conquista do Governo do Jair Bolsonaro, além do marco legal do saneamento básico, uma grande vitória, proposta por Jair Bolsonaro e está indo agora à sanção do Presidente e que sempre foi relegado a segundo plano, até porque o histórico das administrações públicas mostram que infelizmente as obras, principalmente essas sanitárias, que são feitas abaixo da visão da população, nem sempre tem o reconhecimento devido, e agora com esse marco legal do saneamento básico vai permitir a flexibilização do sistema, permitindo a privatização do setor e sem dúvida nenhuma vai ampliar o saneamento básico para que chegue para a maioria do povo brasileiro”, enumerou.

E encerrou dizendo, “eu tenho muito orgulho de ter contribuído, e devo muito da minha eleição ao Presidente Jair Bolsonaro, e estarei com ele até o fim porque ele representa realmente a aspiração da grande maioria do povo brasileiro”, finalizou.