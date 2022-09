O deputado estadual Coronel David (PL) visitou nesta sexta-feira (16/09), apoiadores, lideranças e autoridades de Aparecida do Taboado. O parlamentar falou sobre o trabalho desenvolvido na Casa de Leis, e destacou a chegada do asfalto ao bairro Jardim Redentor e outros bairros, com auxilio de recursos do governo estadual.

Ao lado do candidato a deputado federal, presidente estadual do PL, Rodolfo Nogueira, Coronel David lembrou das visitas que fizeram ao município. “Aparecida do Taboado tem um lugar especial no meu coração, e a última vez que estivemos aqui juntos foi em 2021. É claro, que não posso deixar de vir e aqui e “prestar contas”, àqueles que a mim confiaram seu voto. Este asfalto no bairro Jardim redentor é reflexo do nosso trabalho incansável de trazer desenvolvimento e boas notícias para a população. Neste próximo mandato, vamos continuar buscando mais recursos, tanto para cidade, quanto para todo nosso Mato Grosso do Sul,” reforçou o deputado Coronel David.

investimentos ao município

Sempre empenhado na busca por mais investimentos para as cidades do interior do MS, coronel David tratou como prioridade o envio de verba parlamentar para atender a demanda da população aparecidense. Numa junção de esforços políticos do governo do Estado, da prefeitura e autoridades competentes, foi possível viabilizar o recurso de R$6 milhões. As obras de drenagem e pavimentação já iniciaram, sendo o caso mais urgente, o bairro Jardim Redentor.

Parceiro de Aparecida do Taboado

“A população de Aparecida do Taboado poderá sempre dispor do nosso apoio e trabalho. Por isso, juntamente com os moradores, nós buscamos discutir investimentos importantes e estratégias para sempre melhorar a região”, salientou Coronel David.

Contabilidade da vitória

Dos R$ 6 milhões destinados ao município de Aparecida do Taboado, já foram compradas 3 mil toneladas de lama asfáltica para executar a pavimentação, 3 mil metros de tubulação e 115 bocas de lobo tanto dupla como simples, precavendo os problemas fluviais na drenagem das vias públicas.

De acordo com a engenheira do município, Gabriela Queiroz, a previsão é que os trabalhos sejam finalizados em 180 dias. As obras de pavimentação asfáltica em 48mil metros quadrados, contemplam 17 ruas, que começaram na vila São Luiz e terão continuidade na Vila Rodrigues, Esperança e Vila Glória. Ainda segundo a engenheira responsável, o recapeamento será total, ou seja, será retirado o asfalto danificado para ser feito outro inteiramente novo. O deputado coronel David segue a agenda de visitas a outros municípios de Mato Grosso do Sul.

