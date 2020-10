O deputado estadual Coronel David (sem partido), em continuidade as suas visitas ao interior do Estado em apoio a candidatos a vereador e prefeito, esteve em Rio Brilhante, Culturama e Fátima do Sul no último fim de semana. Ele participou de carreata e comício, conversou com eleitores e se reuniu com políticos. No sábado (17), o parlamentar chegou em Rio Brilhante, a 160 quilômetros de Campo Grande, acompanhado do suplente de senador Rodolfo Nogueira. Eles participaram de reunião com o candidato a prefeito Lucas Foroni (MDB) e, em seguida, caminharam pelo centro e bairros, onde conversaram com comerciantes e moradores sobre os projetos para o município.

No domingo (18), a caminhada ocorreu em Culturama, distrito de Fátima do Sul e também no município sede. Por mais de duas horas, Coronel David, Rodolfo Nogueira e o candidato a prefeito Dirceu Deguti (MDB) percorreram vários estabelecimentos comerciais em vários bairros. À noite, os políticos ainda participaram de comício em apoio ao candidato Dirceu. Coronel David apoia efetivamente mais de 50 candidatos a prefeito e vereador em todo o Estado. Com sua experiência política, ele foi criterioso na escolha dos políticos a quem decidiu apoiar.

O parlamentar tem visitado vários municípios de Mato Grosso do Sul para conversar com eleitores. Ele já passou por Corumbá, Aquidauana, Miranda, pela região do Bolsão e deve percorrer outras cidades até o dia das eleições, 15 de novembro.