O deputado estadual Coronel David (PL), no período da ordem do dia na Assembleia Legislativa desta terça-feira (01.11), fez uma solicitação em caráter de urgência pela celeridade de votação do projeto de lei do Poder Executivo, que trata das datas de promoções dos praças, oficiais militares e também do Corpo de Bombeiros.

Ano passado, a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, votou e aprovou em dezembro essa reestruturação, entretanto, no entendimento do deputado Coronel David, ainda era preciso fazer uma correção. “Se tratou com desigualdade o caso das promoções e datas a princípio porém, este projeto do Governo do Estado vai restabelecer a isonomia e equidade entre os praças e oficiais militares que passarão a ter quatro datas para as promoções, como era feito anteriormente”, apontou o parlamentar.

Após a correção quanto ao número das datas, sem alterar a forma de acesso aos quadros para a promoção, que é por tempo de designação ou de convocação, nos entendimentos já dispostos em lei e regulamento próprio, estará estabelecido uma ordem justa aos respectivos Quadros de Oficiais militares, de Praças e da Corporação dos Bombeiros precavendo quaisquer prejuízos nas suas carreiras.

O deputado estadual Coronel David, neste ato parlamentar evidencia a sua coerência já que, desde o início do seu mandato, sempre teve como pauta incansável, as suas ações em prol dos servidores da segurança pública, conquistando melhorias tanto nas carreiras quanto na estrutura, no aparelhamento e investimentos às forças da segurança de Mato Grosso do Sul.