O deputado estadual Coronel David (PL) continua seu trabalho percorrendo os municípios de Mato Grosso do Sul. Neste sábado (07.05) o parlamentar conversou com líderes regionais, parceiros e com a população em geral das cidades de Bodoquena, Miranda e Terenos. “Pude ouvir as demandas do município de Bodoquena junto com apoiadores e moradores da região, além de visitarmos alguns pontos importantes da cidade. Conversamos também com os irmãos de farda do 1° CIPM da Polícia Militar para futuras melhorias no local. Em Miranda conversamos com a comunidade sobre melhorias e ações de desenvolvimento ao município, incluindo também a Polícia Militar da região”, frisou o parlamentar.

INVESTIMENTOS EM TERENOS

“Este sábado foi especial para a cidade de Terenos, pois demos o pontapé inicial em vários investimentos ao município como a assinatura de ordem de serviço para obra de implantação e pavimentação asfáltica da Rodovia MS-352 nos entroncamentos da BR 262/MS-355, MS-447 em uma extensão de 24,9 km”.

Também foram assinadas autorizações para licitações de obras de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, centros de reservação, ordens de serviço para obra de execução de rede coletora de esgoto e assinatura de convênio para a construção do Hospital Municipal da cidade.

“Para impulsionar o agronegócio na região, entregamos um caminhão caçamba tipo Truck, máquinas e equipamentos agrícolas e assinamos o termo de Cessão de uso da Arena Esportiva do Programa MS Bom de Bola”, disse David.