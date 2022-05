O deputado Coronel David (PL) apresentou pedido ao Governo do Estado para a criação de uma Comissão de Estudo Mista, que analise a possibilidade de regras que permitam um quadro de aproveitamento de policiais militares adaptados. A indicação, feita em sessão desta quarta-feira (10), pretende dar a possibilidade da utilização de profissionais que, por exemplo, se aposentariam após ferimento em combate.

“Um exemplo é o último caso do policial do Bope que, em uma troca de tiros com bandidos de facções na fronteira, teve sua perna amputada após ser atingido por um tiro de fuzil. Uma pessoa que tem força, determinação e vai acabar encerrando sua carreira, sendo que tem ainda possibilidade de ajudar sua instituição, com força de vontade e experiência profissional para o trabalho cotidiano de proteção da sociedade”, explicou o deputado.

Para o parlamentar, o estudo pode colaborar com que pessoas que tiveram suas carreiras “estagnadas, impedidas de progressão funcional, ou passando para inatividade, a atuarem em atividades-meio, aproveitando sua experiência de trabalho, seguindo carreira, mantendo seu direitos de ascensão profissional”.