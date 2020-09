Para continuar a manter conexão direta com os municípios, uma das marcas de seus mandatos, o deputado estadual Coronel David (sem partido) reiniciou suas visitas às bases, depois de se restabelecer da covid-19, não só para ouvir sobre as necessidades da população das localidades, como também ver os benefícios implementados pelos recursos provenientes de suas emendas parlamentares que já ultrapassam R$ 1,2 milhão. Na quinta-feira (3), depois de participar da sessão virtual da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, ele iniciou um roteiro incluindo oito cidades.

Sua primeira visita foi no município de Amambai onde esteve no Hospital Regional, uma das instituições beneficiadas por suas emendas parlamentares para a área de saúde que somam mais de R$ 800 mil. Em abril, o município recebeu R$ 140 mil por meio de emenda do deputado para realizar ações de combate ao novo coronavírus. Outros R$ 225 mil foram empenhados pelo Coronel David para outras demandas de saúde, assistência social e segurança pública em Amambai.

Acompanhado de autoridades e lideranças comunitárias, como o prefeito Edinaldo Luiz de Melo Bandeira, doutor Bandeira, o diretor do Hospital Paulo Sérgio Cato, o presidente da Associação Amigos de Amambai, Alcides Mariano e o vereador Darci José da Silva, o Coronel David conheceu os investimentos feitos com a aplicação dos recursos para modernizar e ampliar o atendimento àquela população e da região.

O deputado também esteve no Detrat (Departamento de Trânsito e Transportes de Amambai) e no quartel da Polícia Militar do município e, em seguida, fez visita de cortesia ao gabinete do prefeito doutor Bandeira. Antes de finalizar sua agenda em Amambai, parlamentar conversou com representantes do município de Coronel Sapucaia. O deputado encerrou o dia visitando Caarapó. Nesta sexta-feira (4), ele estará em Dourados.