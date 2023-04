Coronel David se reúne com a diretoria da Associação de Cabos e Soldados e busca atendimento das necessidades salariais dos militares junto ao governo

Para discutir o processo de negociação salarial, o deputado Coronel David (PL) participou de um café da manhã na sede da ACS PMBM MS – Associação e Centro Social dos Policiais Militares e Bombeiros Militares de Mato Grosso do Sul, realizado nesta segunda-feira (24), em Campo Grande, atendendo ao convite do presidente da entidade, Sargento Fabrício Carvalho de Moura.

O encontro também contou com a presença de diretores regionais e a Diretoria Executiva da Associação, que detalharam as demandas referentes à negociação salarial.

O Governo do Estado anunciou que a partir de 1º de maio os servidores públicos de Mato Grosso do Sul terão reajuste de 5% (cinco por cento), e que estaria acima da inflação dos últimos 12 (doze) meses segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que foi de 4,65%.

Ao ouvir as dúvidas sobre o processo, Coronel David realizou diversos esclarecimentos e orientou que o momento requer consenso das Associações e dos Comandantes-Gerais da PMMS e CBMMS, para que sejam alinhadas as propostas na busca pelo sucesso das negociações.

“Após o anúncio do Governo, a direção da ACS me procurou para falar da necessidade de reparação das perdas salariais dos últimos anos, que levaram ao comprometimento do poder de compra dos militares estaduais e pensionistas’’, esclareceu Coronel David.

O Deputado, que foi Comandante Geral da PMMS, lembrou aos presentes que também é filho de pensionista, o que o leva a conhecer muito bem as demandas dos militares. “Minha experiência e conhecimento me estimulam a continuar a luta pela melhoria da Segurança Pública, sobretudo com a valorização salarial correspondente.’’

Outro tema abordado foi a regularização da fixação dos efetivos da PMMS e CBMMS para o biênio 2023/24, que proporcionará fluidez nas duas carreiras. Coronel David esclareceu que o projeto deve chegar à Assembleia Legislativa em breve e já adiantou que vai solicitar prioridade na tramitação pela importância da temática nas Corporações militares do estado.

O Presidente da ACS, Sargento Moura, agradeceu a visita do Deputado Coronel David e destacou o quanto foi importante para as categorias os esclarecimentos e principalmente o reforço da parceria entre o parlamentar e a direção da entidade, para que juntos possam participar das demandas pertinentes à Segurança Pública do Estado, agradecendo por fim toda disponibilidade e empenho do Deputado com a classe militar e os pensionistas.