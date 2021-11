O deputado estadual Coronel David (sem partido) participou nesta quinta-feira (25.11) na Casa de Leis, juntamente com o governador Reinaldo Azambuja, com o presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa, a secretária de Estado de Administração e Desburocratização, Ana Carolina Araújo Nardes e a procuradora do Estado, da Consultoria Legislativa, Ana Carolina Ali Garcia, para definirem ajustes nas alterações nos projetos de reestruturação das carreiras da Polícia Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, podendo assim tramitar na Casa de Leis.

Proteção do meio ambiente

Juntamente com outros pares da Casa de Leis, Coronel David recebeu das mãos do governador Reinaldo Azambuja, um projeto vital para preservação dos banhados da Serra da Bodoquena. O Projeto de lei do Governo do Estado que visa proteger os banhados das nascentes dos rios da Prata e Formoso, nas cidades de Bonito e Jardim, preservarão 13.659 hectares de banhados dos dois rios, que se tornarão área de preservação permanente, cabendo ao poder público o gerenciamento de todo esse território.

O parlamentar participou também da abertura do Seminário “Negócios de Carbono e Sustentabilidade” que mostra a liderança do Mato Grosso do Sul neste assunto, onde o Estado já conta com o “Plano Estadual MS Carbono Neutro.” O evento foi prestigiado pela Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, pelo Governador Reinaldo Azambuja, além dos deputados estaduais, tendo à frente o nosso presidente Paulo Correa. “Aproveitamos a oportunidade para discutir com a Ministra as questões políticas relacionadas às eleições do ano que vem e o nosso apoio à reeleição do Presidente Jair Bolsonaro”.

Maior encontro de parlamentares da América Latina

Na tarde desta quinta (25.11), o parlamentar também participou da 24ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), que é o maior encontro de parlamentares da América Latina. “Foi um excelente momento de troca de experiências, discussões sobre leis e programas de sucesso, afim de ampliar a capacidade legislativa e fortalecer a atuação do nosso trabalho no legislativo de MS, principalmente sobre os desafios impostos pelo cenário pós-pandêmico”, pontuou David.