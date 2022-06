O deputado estadual Coronel David (PL) segue seu trabalho pelo desenvolvimento de Mato Grosso do Sul com visitas a diversos municípios do Estado. Ele esteve em Ivinhema, onde a pedido dos apoiadores locais Flávio e Adriano destinou uma emenda parlamentar no valor de R$40 mil, para a Associação Cantinho Bem Me Quer, lar que abriga crianças em situação de vulnerabilidade.

“As emendas parlamentares são importantes instrumentos de desenvolvimento aos municípios. São através delas que conseguimos melhorar a vida e estrutura da saúde e assistência social. Sigo trabalhando pela população sul-mato-grossense”, afirmou Coronel David.

O parlamentar também visitou a tropa do Corpo de Bombeiros, ao lado do Capitão BM Rodrigues e os irmãos de farda da Polícia Militar, na presença do Tenente PM Freitas, para discutir sobre as demandas das instituições.

Entre um compromisso e outro, esteve na Rádio ITAPORÃ FM 109,4, para falar com a população sobre suas ações e atuação na Assembleia Legislativa, visitou a Associação Nipo-brasileira e se reuniu com o amigo Badan e diversos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, na fazenda Santa Rita.

Parceiro da cidade, Coronel David adotou a Associação Cantinho Bem Me Quer e se comprometeu a destinar outras emendas parlamentares no valor de R$50 mil, não só para a instituição, como também para a comunidade Nipo-brasileira e para o Rotary Club, para auxiliar na construção e reforma dos locais.