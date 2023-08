Coronel David vota contra repasse de R$ 60 milhões para Cassems

O deputado estadual Coronel David (PL) votou contra o projeto de autoria do Executivo, que autoriza o auxílio financeiro de R$ 60 milhões do governo estadual para à Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul).

A matéria foi aprovada em segunda discussão, na sessão plenária desta quinta-feira (31), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por 18 votos a favor e 5 contrários. Agora, segue para sanção do governador do Estado, Eduardo Riedel.

De acordo com a proposta, a Cassems deve receber o aporte financeiro dividido em duas parcelas, uma paga ainda este ano e a outra somente em 2024.

Coronel David (PL) propôs na Casa de Leis a diminuição da mensalidade ou extinção da contribuição do servidor, condicionada ao auxílio do governo. “Diante do tamanho desse repasse, oferecer apenas R$ 10 a menos ao servidor é frustrante”.

O parlamentar ressaltou que não é justo com o servidor público assumir essa dívida sem antes a Cassems se comprometer em reduzir ou extinguir a taxa extra cobrada dos beneficiários do plano. “O servidor não pode pagar esta conta”, defende Coronel David.