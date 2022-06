Coronel dos Bombeiros preso por violência doméstica contra ex-mulher vai usar tornozeleira eletrônica. O militar está proibido de se aproximar da vítima, devendo manter distância mínima de 300 metros. O coronel não pode se ausentar sem a prévia comunicação ao juiz competente do processo e não pode se aproximar da vítima ou manter contato com ela. Por fim, foi fornecido “botão do pânico” para a vítima, a Unidade Portátil Móvel, devendo ela ser notificada das obrigações no momento da ativação do dispositivo.