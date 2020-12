CAMPO GRANDE/MS – Crianças e uma catador de recicláveis que passavam pela Rua Alto da Serra no conjunto Moreninhas II, nesta segunda-feira (14), por volta das 15 horas, encontraram o corpo de um homem carbonizado. Vizinhos disseram à reportagem do Boca do Povo, que a vítima pode ser do morador do barraco, identificado como Paulo Antônio Sobrinho. Um outro homem, que se identificou como irmão da vítima, disse que também acredita que o corpo seja de Paulo Antônio.

Apesar de todas as informações, para a polícia, somente uma análise pericial pode confirmar que se trata da referida pessoa. Conforme informações, passadas à polícia, o morador teria discutido com um outro homem que o visitou na noite anterior, e depois ouviram barulho diferente no local e observaram fogo e fumaça saindo do local. A possível vítima é usuário de drogas e bebidas alcoólicas.