O corpo de Rainha Elizabeth II é velado na Catedral de St Giles dando início a um período de luto que culminará em grande funeral de estado em 19 de setembro, em homenagem à sua vida de devoção e serviço. O caixão entrou na catedral seguido pelo filho e herdeiro da rainha, o rei Charles III, e seus outros três filhos. Ele foi colocado na frente da igreja por tropas do Regimento Real da Escócia, que carregaram o caixão do Palácio de Holyroodhouse. Foi realizado um culto de ações de graças. O hino de abertura, All People That on Earth Do Dwell, foi entoado.