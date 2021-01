CAMPO GRANDE/MS ´- O adolescente José Eduardo Gonçalves Alves Rosa (15) foi encontrado na última segunda-feira (11) , dentro de um freezer na residencia onde morava, no bairro Vila Almeida. A delegada Gabriela Stainle, da 5ª Delegacia de Polícia, responsavel pela condução do caso disse que o pai, mãe e avós do adolescentes não estavam em casa, quando o garoto foi encontrado.

Um video mostra um primo da vitima saindo da casa, mas a Delegada disse que, por enquanto, esse primo ainda, não é siuspeito. O estranho é que o Irmão que encontrou o corpo viu sangue escorendo pelo freezer. Mas a polícia não encontrou ferimentos e sinais de violencia em José Eduardo, que estava só de cuecas, dentro do freezer, que estava desligado.

A polícia ouviu algumas testemunhas hoje e, agora, espera o laudo da pericia, para saber como o menino foi parar dentro de refrigerador e também a causa da morte.