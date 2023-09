Corpo de Bombeiros Militar e Secretaria de Estado de Saúde realizarão atualização profissional para atendimento integrado à pessoas neurodiversas

Campo Grande (MS) – O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) tem, entre suas competências, as de discutir e desenvolver pesquisas científicas em seu campo de atuação funcional. Assim sendo, estará promovendo, no período de 4 a 6 de outubro do corrente ano, dois eventos para militares, profissionais da área de saúde, educação e parceiros da segurança pública, com vagas distribuídas por instituição, nesta capital, são eles:

Vamos tratar de conteúdos teórico-práticos, relativos ao cuidado do indivíduo com transtorno mental com os seguintes tópicos: Aplicação das técnicas para a abordagem terapêutica do indivíduo com transtorno mental em situação de urgência e emergência; Discussão sobre os principais quadros psicopatológicos em situação de emergência e das respectivas terapêuticas; Dramatização da contenção mecânica do indivíduo; Transporte do indivíduo com transtorno mental; Implicações legais do atendimento ao indivíduo com transtorno mental em situação de emergência.

Neste seminário, discutiremos as boas práticas que estão em andamento em Mato Grosso do Sul e outras implantadas ou discutidas no país, como as observâncias para atendimento de ocorrências com pessoas neurodiversas no ambiente escolar, a importância da música, da equoterapia, programas preventivos voltados aos neurodivergentes, princípios a serem observados, também, quando ocorrer a necessidade de contenção.