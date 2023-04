Corpo de Bombeiros Militar em Mundo Novo ministra palestra de primeiros socorros em Iguatemi

Mundo Novo (MS) – O Corpo de Bombeiros Militar em Mundo Novo realizou nesta última quarta-feira,19 de abril, uma palestra aos alunos discentes do Curso do Programa Saúde com Agente no município de Iguatemi.

O Programa Saúde com Agente é uma parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ministério da Saúde e com o Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde – CONASEMS para oferecimento de curso técnico em Agente Comunitário de saúde, para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Curso Técnico em Vigilância em Saúde com ênfase no combate as endemias, para os Agentes de Combates a Endemias (ACE).

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Iguatemi solicitou uma parceria com o Comando do Corpo de Bombeiros Militar em Mundo Novo na formação desses agentes em saúde, para ministrar uma instrução com foco em acidentes domésticos e suas prevenções, queimaduras, crise convulsiva, desmaio, RCP para leigos e engasgo, sendo realizada a parte teórica e práticas aos discentes.

As aulas são de suma importâncias para o desenvolvimento do programa, visto que esses agentes desenvolverão suas atividades diretamente com a população, realizando visitas periódicas em suas residências e este contato direto auxiliará na disseminação dos conhecimentos adquiridos no curso realizado.