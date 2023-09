Corpo de Bombeiros Militar realiza transporte aéreo de vítima de acidente no Pantanal para a Capital

No sábado passado, dia 16/09/2023, o Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do CBMMS, foi acionado para atender a uma vítima de queda de trator, em área de difícil acesso no Pantanal de Aquidauana.

A vítima, um idoso que havia caído de um trator, apresentava suspeita de fratura de fêmur. Foi transportada para Campo Grande pela Aeronave Bombeiro 03 e encaminhada para uma unidade de saúde de referência.

GOA CBMMS: Voar para Salvar, essa é a Missão!

CBMMS – Nós somos por você!