Corpo de Bombeiros Militar reforça ações de prevenção contra incêndios florestais

Buscando a prevenção do Meio Ambiente, com ênfase no Pantanal, o Governo do Estado, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS) iniciou esta semana mais uma ação com foco na prevenção de incêndios florestais.

Oito bombeiros militares, em duas viaturas equipadas com kit Pick-up, drones, abafadores, notebooks, sopradores, entre outros equipamentos, estão no Parque Estadual Pantanal do Rio Negro (PEPRN) com o objetivo de promover a educação ambiental às comunidades locais, repassar informações técnicas, formar brigadas de combate a incêndios e monitorar a região.

De acordo com a Chefe do Centro de Proteção Ambiental do CBMMS, a tenente-coronel Tatiane, ressalta que um dos objetivos dessas ações é de fomentar e realizar campanhas de educação e sensibilização ambiental, conscientização dos produtores rurais e multiplicadores para boas práticas de prevenção, mitigação e combate aos incêndios florestais no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

“Essa ação preventiva, com bombeiros militares nos Parques Estaduais está prevista para ocorrer até 23 de novembro de 2023. Além do Parque Estadual Pantanal do Rio Negro, os bombeiros militares também atuarão com as ações preventivas no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema (PEVRI) e no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari (PENT)”, destaca a chefe do CPA.