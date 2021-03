Os corpos de Luciano Aparecido de Souza (40) e João Pedro Souza Neto foram encontrados nesta terça-feira (30). Ambos estavam desaparecidos desde o último sábado (27). De acordo com as primeiras informações o corpo de João estava a 50 Km de Pedro Gomes e foi localizado na divisa com o estado de Mato Grosso por moradores da região. Num primeiro momento a suspeita é de homicídio que será ainda comprovado após exame necroscópico e com o avançar das investigações.

A filha de João informou que o pai saiu para trabalhar em sua moto e não teria levado seus documentos pessoais e nem o celular. Moradores da região relataram que uma caminhonete Ford Ranger passou em alta velocidade pela estrada e retornou horas depois nas proximidades do Rio do Peixe e Alto Araguaia. Os horários coincidem com o desaparecimento. O corpo de Luciano foi encontrado pelos militares e pelo canil do Corpo dos Bombeiros pendurado pelo pescoço em uma árvore da região de mata de difícil acesso. Ele havia sido visto pela última vez na hora do almoço na mineradora no qual trabalhava.

A Polícia investiga o caso.