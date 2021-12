Morador de rua é encontrado morto nesta tarde de segunda-feira (20) em calçada do Jardim Imá em Campo Grande (MS). De acordo com informações ele era conhecido na região. Segundo uma comerciante ele dormia na varanda de seu comércio e hoje pela manhã quando chegou para abrir o estabelecimento ele saiu e depois retornou pedindo água. Ela então oferece-lhe água e a tarde quando o procurou para lhe oferecer uma marmita, o encontrou chamou e ele não respondeu. Ela acionou trabalhadores de uma obra na região para que a ajudassem a verificar. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o homem já estava sem vida. De acordo com a delegada Marília de Brito, o homem aparenta ter entre 30 e 40 anos de idade e o caso será registrado como morte a esclarecer.