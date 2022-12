O corpo de um homem em estado de decomposição avançado foi encontrado num matagal na tarde de quarta-feira (21) as margens da BR-060 em Sidrolândia. Até o momento, conforme o registro policial, não há identificação do cadáver. A vítima não portava documentos e estava de calça jeans, bota e camisa. A Polícia Civil e a Perícia estiveram no local. A princípio, nenhuma hipótese foi descartada pela polícia, inclusive homicídio. O caso é investigado como morte a esclarecer.