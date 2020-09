O Corpo do Jornalista, advogado e ex-vereador Pierre Adri (73), será sepultado as 9h30 no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande na quarta-feira (30). Ele faleceu devidos complicações no sistema cardiorrespiratório em decorrência da diabetes.

O Vereador Otávio Trad ao saber do falecimento de Pierre lamentou e durante a sessão na Câmara Municipal pediu um momento de silêncio. Isso em homenagem e em sinal de respeito e reconhecimento aos serviços prestados a Campo Grande onde as bandeiras na sede do legislativo foram hasteadas a meio mastro.

Pierre atuou como leiloeiro sendo responsável por diversos certames em MS. Atuando há 27 anos no ramo realizando leilões para os órgãos Públicos Federal, Estadual, Municipal, Autarquias, Judiciário e Particulares.

Pierre deixa esposa e 4 filhos.