Após mais de seis horas no combate ao incêndio que atingiu na tarde de terça-feira (23) a Casa do Tapeceiro os bombeiros encontraram o corpo do jovem Lucas Correia Queiroz (21) em um mezanino. O incêndio começou por voltas das 16h10, próximo à antiga rodoviária, no Cruzamento da Rua Barão do Rio Branco, com a Rua Alan Kardec, no Centro de Campo Grande. Foram necessários mais de 60 mil litros de água para controlar as chamas.

Familiares do jovem estavam desolados. De acordo com informações dos bombeiros, uma brincadeira com tinta spray e um isqueiro deu início ao fogo. O jovem então teria sido atingido pelo fogo e logo depois entrou para o interior do prédio com o corpo em chamas. Depois disto, ele não foi mais visto.

Os amigos de Lucas relataram que ele se dirigiu ao andar superior, onde há um mezanino. E por volta de 20h, o Corpo de Bombeiros após controlar as chamas que destruíram a tapeçaria localizaram o corpo do jovem.

Os bombeiros tiveram muito dificuldade durante o incêndio no acesso à parte térrea para combater o incêndio, pois havia muito material de fácil combustão. Uma retroescavadeira retirou todo o material. Devido o incêndio ser de grandes proporções os bombeiros de folga foram convocados a irem ao local para ajudar no combate ao fogo.