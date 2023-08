Lucas Fonseca de Oliveira (24) e Micheli Martins de Souza (27) morreram em acidente na MS-141 em Naviraí. O casal estava na moto Honda/NXR160 Bros que colidiu contra um GM/MERIVA Joy vermelho. Com o impacto ambos os veículos capotaram. Michele teve parte do corpo dilacerado. José Leite da Silva (63) foi socorrido pelos Bombeiros ao Hospital Municipal de Naviraí. As causas do acidente estão sendo apurados.

Lucas era aluno da IFMS Campus de Nova Andradina, aonde residia.