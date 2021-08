Identificado o corpo encontrado da mulher encontrada esquartejada e queimada no final da manhã de segunda-feira (16) em Campo Grande (MS). Se trata de Priscila Alves Vilha Alta. A identificação foi possível porque as digitais estavam preservadas. O outro corpo que estava próximo ao de Priscila é de um homem e até a manhã desta terça-feira (17) não havia sido identificado. De acordo com as informações policiais foram encontradas da vítima masculina somente o tronco e a perna direita. O da mulher foram recolhidos dois braços e a cabeça todos decapitados. O caso está sob a investigação da DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio).