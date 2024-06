Corpo de professa é encontrado no Rio Sucuri

O corpo da professora Ana Maria Ferreira Sobrinho (57) moradora de Costa Rica e conhecida como “Preta” foi encontrado no Rio Sucuri. O cadáver foi encontrado cerca de 1 quilômetro abaixo da ponte do Sucuriú, no Areeiro do Isaias. No local existe um poço fundo onde tem um grande rebojo.

A filha de Ana Maria relatou que todos estavam a procura dela. “Ela sumiu ontem finalzinho da tarde, imagino por volta das 18h30min e até então, não tivemos mais notícias”. Segundo informações a professora estava em tratamento para a depressão. A Perícia esteve no local e encaminhou o corpo ao IMOL. O caso está sendo apurado.